العاصمة الألمانية تزود حافلاتها بحاجز زجاجي لحماية السائقين من عدوى كورونا

من المنتظر أن تزيل ولاية برلين الألمانية بحلول نهاية فبراير المقبل كل الجدران الشفافة التي كانت تضعها في مقدمة الحافلة لحماية السائقين من عدوى كورونا.



وحسبما أعلنت شركة النقل العام في الولاية اليوم الأحد، فإن من المنتظر تركيب ألواح زجاجية حول مقعد السائق فقط بدلا من هذه الجدران الشفافة التي كانت تعزل الجزء الأمامي من الحافلة بالكامل.



وتهدف هذه الخطوة إلى منع إصابة السائق بعدوى كورونا من ناحية، وإلى إتاحة الفرصة للركاب للصعود من الباب الأمامي للحافلة من ناحية أخرى.



وكانت الشركة قد لصقت هذه الجدران داخل الحافلات مع بداية الجائحة في مارس الماضي، وقد تم تركيب حاجز السلامة الزجاجي في نحو 750 حافلة أي نحو نصف أسطول الشركة من الحافلات، وكان من المفترض بالأساس أن يتم تغيير التجهيزات في كل الحافلات بحلول نهاية العام.



وبرر المتحدث هذا التأخر قائلا إنه خلال الجائحة كان هناك "إقبال بمعنى الكلمة على حاجز السلامة الزجاجي"، مشيرا إلى أن شركات النقل في كل أنحاء ألمانيا طلبت هذه الحواجز وهو ما أطال أمد فترة توريدها.