حكام المقاطعات في اليابان يطلبون توضيحا لمعايير حملة اذهب للسفر

حث حكام المقاطعات الحكومة اليابانية، اليوم الأحد، على توضيح معايير وقف واستئناف حملة "اذهب للسفر" التي تهدف للترويج للسياحة، وسط عودة ارتفاع حالات العدوى بفيروس كورونا المستجد، طبقا لما ذكرته وكالة "جي.جي.برس" اليابانية للأنباء اليوم الأحد.

وقدم الحكام الطلب في اقتراحات طارئة، تم تبنيها في مؤتمر عبر تقنية "فيديو كونفرانس" في الرابطة الوطنية للحكام، التي شارك فيها 40 حاكما.

وأضافت الرابطة أن هناك حالة من الارتباك بين الشركات والمستخدمين، بعد أن قررت الحكومات الأسبوع الماضي وقف الحملة في مختلف أنحاء اليابان، خلال فترة عطلات نهاية العام والعام الجديد.

ودعت الرابطة الحكومة المركزية إلى اتخاذ خطوات مرنة، مثل استئناف البرنامج في المناطق التي تقل فيها العدوى.

ومن المقرر وقف حملة الدعم، التي تهدف إلى مساعدة صناعة السياحة المتضررة من الوباء من 28 ديسمبر حتى 11 يناير العام المقبل لتقليص مخاطر العدوى.