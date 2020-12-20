تعليم الإسكندرية: اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول

أكد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية الدكتور محمد سعد، ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على الطلاب خلال تأديتهم لامتحانات الفصل الدراسي الأول لكافة المراحل التعليمية للعام الدراسي 2020 /2021 ، مع الالتزام بالتعقيم يوميا بعد انصراف الطلاب وقبل دخولهم اللجان صباح اليوم التالي.



وشدد سعد - خلال الاجتماع الذي عقده مع مديري عموم الإدارات والمراحل التعليمية، وإدارات التعليم الخاص وشئون الطلاب والمتابعة والاتصال السياسي والأمن لمناقشة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول - على إعداد خطة متابعة اللجان وحل أي مشكلات تواجه سير الامتحانات، ووضع خطة لتأمين المدارس والمباني التعليمية.



وأشار إلى أهمية تهيئة المناخ المناسب الذي يسمح للطالب بأداء الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب، والتأكد من مطابقة الامتحانات لمواصفات الورقة الامتحانية.



وأوضح سعد أن مديري المدارس مسئولون عن تشكيل كنترول المدرسة من أصحاب الخبرة ، وإجراء أعمال التصحيح بشكل يومي وتحقيق معايير الجودة في جميع أعمال التصحيح ورصد النتائج ومراعاة السرية التامة خلال عملية رصد الدرجات ، و عدم إعلان أي نتائج إلا بعد أن تعتمد بشكل رسمي.



ووجه بضرورة التأكد من كفاءة وصلاحية كراسات الإجابات قبل تسليمها لمقار لجان الامتحانات، وتشكيل لجنة قانونية بالإدارات التعليمية للتوجه إلى لجان سير الامتحانات في حالة وجود مشكلات، والتصدي بكل حسم لحالات الغش أو الإخلال بنظام الامتحانات.



وقرر مدير مديرية التعليم تشكيل غرفة عمليات برئاسة مدير عام الإدارة وعضو من الأمن وشؤون قانونية وشؤون الطلاب وعضو من التعليم لمتابعة سير الامتحانات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لقبول وفحص التظلمات من نتيجة الامتحانات وفقًا للقرار 360 لسنة 2018.