وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني يصل القاهرة

وصل وزير الشؤون الدينية والأوقاف السودانية نصر الدين مفرح، اليوم الأحد، إلى القاهرة على رأس وفد يضم رئيس مجمع الفقه الإسلامي والأمين العام للمجمع ومدير الأوقاف بولاية الخرطوم وعدد من الدارسين.



ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء الأحد، كان في استقبال الوفد بمطار القاهرة سفير السودان بالقاهرة، محمد إلياس، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والوزير المفوض خالد الشيخ نائب رئيس البعثة والمستشار وليد بيومي، والدكتور مرتضى علي عثمان المستشار الثقافي بالسفارة.



تأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات الاستراتيجية وتوطيد أواصر التعاون بين البلدين في مجال الأوقاف والشؤون الدينية ويشهد الوزير مفرح افتتاح الدورة التدريبية للأئمة السودانيين والمصريين ويلتقي شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية والبابا تواضروس وزيارة الكنيسة بالقاهرة والإسكندرية.