سابتكو: تشغيل مشروع للنقل العام بالحافلات في الرياض خلال 6 أشهر

أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" أنها استلمت من شركة المواصلات العامة، والتي تمتلك الشركة السعودية للنقل الجماعي نسبة 80% من رأسمالها، إشعارا يفيد بأن الهيئة الملكية لمدينة الرياض حددت بداية التشغيل الفعلي لشبكة مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بالحافلات بمدينة الرياض خلال الربع الثاني من عام 2021.

وقالت الشركة، في بيان لها اليوم الأحد، إنه يصعب تحديد التكاليف المرتبطة بالحدث حاليا، حيث يتم التنسيق بين الأطراف ذات العلاقة بشأن دراسة خطط العمل اللازمة، والتي سيتم بموجبها تحديد تلك التكاليف والإعلان عنه في حينه.

وكانت الشركة قد أعلنت في يونيو الماضي أن بداية التشغيل الفعلي لشبكة مشروع النقل العام بالحافلات في الرياض ستكون خلال الربع الرابع 2020.

ووقعت "سابتكو" في نهاية 2014 عقد تأسيس شركة المواصلات العامة مع شركة فرنسية، تتوزع الحصص فيها 80% لـ"سابتكو" و20% للشركة الفرنسية.

وتم في 2014 توقيع عقد مشروع الملك عبد العزيز للنقل بالحافلات بالرياض. وتبلغ قيمة العقد 86ر7 مليار ريال، ومدته عشر سنوات تشغيلية تسبقها فترة تجهيز مدتها 24 شهرا. ويشمل العقد توريد أسطول يضم ما يقارب الألف حافلة من مختلف الأحجام والسعات من أحدث الصناعات الأوروبية وبأعلى المواصفات العالمية.