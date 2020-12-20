غلق 5 مراكز دروس خصوصية مخالفة في إيتاي البارود

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، بالاشتراك مع الإدارة التعليمية، حملة مكبرة على مراكز الدروس الخصوصية في إطار المتابعة والتشديد على غلقها للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا بين الطلاب.

وتشكلت حملة من توفيق سليم، نائب رئيس الوحدة المحلية، ومحمد دسوقي، مدير الإدارة التعليمية، ومندوب من الشؤون القانونية، وإدارة الأمن بالإدارة التعليمية، وقسم التعليم الإعدادي والرقابة بالإدارة التعليمية.

ومرت الحملة على مراكز الدروس الخصوصية بايتاي البارود، والتأكد من غلقها وتلاحظ وجود 5 مراكز مخالفة وتم غلقهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها.