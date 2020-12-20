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الكاظمي: العراق حريص على بناء أفضل العلاقات مع الكويت

مصطفى الكاظمي
مصطفى الكاظمي
(د ب أ)
نشر في: الأحد 20 ديسمبر 2020 - 8:23 م | آخر تحديث: الأحد 20 ديسمبر 2020 - 8:23 م

أعرب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الأحد عن حرص العراق على بناء أفضل الروابط وسبل التعاون مع دولة الكويت في جميع القطاعات.

وأوضح الكاظمي خلال أستقباله سفير دولة الكويت في العراق سالم غصاب الزمانان أن العراق يسعى من "أجل المزيد من التعاون المشترك مع الكويت وبما يؤمّن استقرار المنطقة ورفاه شعوبها" .

ووجّه رئيس الوزراء الدعوة الى رئيس وزراء دولة الكويت، الشيخ صباح الخالد الصباح، لزيارة العراق من أجل مزيد من التعاون المشترك.
وجرى خلال اللقاء، بحث التعاون بين البلدين الجارين وتمتين العلاقات الثنائية وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة ومتابعة المِنح التي سبق أن قدّمت إلى العراق، خلال مؤتمر إعادة الإعمار الذي استضافته دولة الكويت عام 2018.

كما جرى مناقشة تفعيل اللجنة الوزارية العليا العراقية الكويتية المشتركة، وتعزيز عملها.

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