صلاح عبدالله: محمد صبحي اشترط عدم الدخول بالهواتف أثناء احتفالية 50 سنة فن

قال الفنان صلاح عبدالله، إن احتفالية «50 سنة فن» للاحتفال باليوبيل الذهبي لمسيرة النجم محمد صبحي كانت رائعة وفوق الوصف، لافتًا إلى أن الحضور التزم بالإجراءات الاحترازية؛ منعًا لانتشار كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء الأحد، أن محمد صبحي وضع قوانين للاحتفال من ضمنها؛ عدم الدخول بالهاتف المحمول إلى الحفل، مشيرًا إلى أن الحفل تضمن عرضًا مسرحيًا يتحدث عن أهمية الفن في المجتمع.

وأشار إلى أن الفنان محمد صبحي لم يتوقع الحديث عن التمثال الذي خصصه للمكرمين، والذي وضع عليه مجسمًا لرأسه، معلقًا: «عكروا صفو سعادتي وللأسف بينهم آراء محترمة، لو مختلفين عن القيمة والقامة محمد صبحي مش لازم تكتبوا إيه التلكيكة دي؟».

وحرص العديد من نجوم الفن والإعلام على الحضور لمسرح مدينة سنبل، للاحتفال باليوبيل الذهبي لمسيرة النجم محمد صبحي «50 سنة فن» في احتفال تكريمي استعراضي غنائي يحتفي خلاله بأكثر من 100 فنان وفنانة ممن ساهموا بإبداعهم في أعماله المسرحية والسينمائية والتليفزيونية.

احتفالية «50 سنة فن» ترصد الحالة الفنية التي مرّ بها الفنان محمد صبحي خلال نصف قرن، وتشمل قائمة المكرمين مبدعين من أجيال مختلفة ما بين رفقاء طريق وأساتذة ومعلمين وتلامذة لمحمد صبحي.

وينظم الاحتفالية ويشترك فيها نجوم فرقة "ستوديو الممثل" عبد الرحيم حسن وسماح السعيد وحازم القاضي ندي ماهر وميرنا زكري ومنة طارق ومحمد يوسف ومحمد سعيد وليلى فوزي وانجيلكا.