روسيا تحتفل بمرور قرن على تدشين جهاز المخابرات الخارجية

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احتفل جهاز المخابرات الخارجية في روسيا، اليوم الأحد، بمرور قرن على تدشينه وبدء مهام التجسس في الخارج.

وقال سيرجي ناريشكين رئيس الجهاز ومجلس الأمن الروسي: "إن كل مهمة استخباراتية تتم بنجاح هي فريدة في نوعها وبطولية في طريقتها".

وأضاف أن الجهاز "يضمن سلامة الملايين من المواطنين الروس، بالإضافة إلى سيادة البلاد والاستقرار الاجتماعي-السياسي والتنمية الاقتصادية والتقدم العلمي والتكنولوجي".

وأشاد ناريشكين بالعاملين السابقين والحاليين بالجهاز، قائلا إن الجهاز يحمى المجتمع والدولة من التهديدات المحتملة من الخارج.

على الرغم من إلغاء الاحتفالات بمرور قرن على تدشين الجهاز بسبب جائحة كورونا، قام ناريشكين بافتتاح نصب مخصص للجواسيس الأبطال ومعرض في موسكو، في حين عرض التلفزيون الحكومي أفلاما وثائقية عن الجهاز.

ويذكر أن جهاز المخابرات الخارجية انبثق من جهاز "كيه جي بي" جهاز المخابرات في العهد السوفيتي، بجانب جهاز المخابرات الداخلية، منذ 30 عاما عقب انهيار الاتحاد السوفيتي.

وقال ناريشكين، إن الجهاز هذه الأيام يركز على مكافحة الإرهاب والتطرف، والحد من الأسلحة، ويشمل ذلك حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل.