 هيئة الأسرى الفلسطينية: 140 أسيرا أصيبوا بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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هيئة الأسرى الفلسطينية: 140 أسيرا أصيبوا بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة

رام الله - أ ش أ:
نشر في: الأحد 20 ديسمبر 2020 - 12:47 م | آخر تحديث: الأحد 20 ديسمبر 2020 - 12:47 م

قال المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية حسن عبد ربه، إن عدد الإصابات الإجمالي بفيروس كورونا للأسرى بلغ 140، آخرهم الأسير أحمد أبو سرية من جنين، مشيرا إلى أن مصلحة سجون الاحتلال أغلقت قسم 18 في سجن النقب للاشتباه بإصابة أحد الأسرى بـ"كورونا".

 

وأضاف عبد ربه -في تصريح أوردته وكالة أنباء فلسطين (وفا) اليوم الأحد- أن المجتمع الدولي عليه مسؤولية أخلاقية استنادا إلى اتفاقية جنيف الرابعة بتحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية تجاه حياة وصحة الأسرى، مطالبا المؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل لإنقاذ حياة الأسرى في سجون الاحتلال.

 


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