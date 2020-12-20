وزيرة الثقافة تفتتح الدورة الـ13 من المهرجان القومي للمسرح

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة فعاليات الدورة الـ13 من المهرجان القومي للمسرح "دورة الآباء في المسرح"، برئاسة الفنان يوسف إسماعيل، والتي تقام فعالياتها في الفترة من 20 ديسمبر 2020 إلى 4 يناير 2021.

وقالت عبدالدايم، إن المهرجان القومي للمسرح هو الحراك الحقيقي للمسرح المصري وهو حصاد عام كامل من الإبداع لكل المسرحيين من شباب محمل بالطموح والأفكار الجريئة ونجوم كبار لديهم خبرات وتجارب مهمة.

كما وجهت التحية لكل المشاركين في هذه الدورة الاستثنائية، من مبدعين في كل فروع العمل المسرحي كونهم قد واصلوا إبداعاتهم في ظل هذه الظروف العصيبة وفي ذات الوقت الذي قدمت فيه أغلب المهرجانات المسرحية عروضها أون لاين، ووجهت الشكر لإدارة المهرجان برئاسة الفنان يوسف إسماعيل لإصرارهم على خروج هذه الدورة بعروض حية يشاهدها الجمهور ويتفاعل معها دون وسيط آخر.

كما دعت الجميع لحضور الملتقي الفكري 150 سنة مسرح مصري، كونه محورًا مهمًا وثريًا للتأكيد على ريادة مصر في المسرح، متمنية للجميع الاستمتاع بمشاهدة عروض مسرحية جيدة خلال المهرجان، وطالبت بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

كما أكدت امتنانها وتقديرها لأسماء الرواد المسرحيين الذين تم تكريمهم بالمهرجان وغيرهم من العمالقة، لما قدموه من إبداعات فنية أسهمت في التعبير عن عمق وهوية الشخصية المصرية ومساهمتهم في تشكيل وجدان أجيالها من القدامى والمعاصرين، وستظل نبراساً ملهماً للأجيال القادمة واختتمت كلمتها بـ"تحيا مصر ويحيا المسرح ويحيا الفن".

ووجه رئيس المهرجان الشكر لوزيرة الثقافة لدعمها الكبير لكل الأفكار الجديدة المتطورة بالمهرجان والتي لولاها لم تكن لتتحقق،َ حيث تمثلت هذه الأفكار في إنشاء موقع إلكتروني خاص بالمهرجان ليكون بمثابة أرشيف حي يحفظ كل ما يقدمه المهرجان من إبداعات، بالإضافة إلى إنشاء كيان إداري وتنظيمي ثابت يكون وفق عمل فني متقن، وأضاف أن هذه الدورة تواكب مرو 150 على نشأة المسرح المصري المعاصر يسبقها 7000 سنة حضارة وإرث فني عريق.

و قامت وزيرة الثقافة بإهداء الدروع التذكارية لرواد المسرح المصري، وهم الفنان صلاح السعدني وتسلمه نجله أحمد والفنانة سهير المرشدي والمخرج عباس أحمد واسم محمود ياسين تسلمته ابنته رنيا واسم المنتصر بالله تسلمته أسرته واسم الشاعر نجيب سرور وتسلمه الفنان ياسر صادق مدير المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية لإيداعه في متحف المركز بالتنسيق مع أسرة الراحل.

وتوجهت سهير المرشدي بالشكر لوزيرة الثقافة على هذا التكريم والتقدير بالغ الأهمية والقيمة بالنسبة لها، لاسيما أنه يأتي وسط أسماء عملاقة من أبناء جيلها وأصدقائها أمثال القدير صلاح السعدني، والراحل محمود ياسين، مضيفة أنها تفتخر بكل ما بذله الآباء المؤسسون للمسرح منذ ١٥٠ في تمهيد الطريق أمامها بإخلاصهم للمسرح.

ويتضمن المهرجان العديد من الإصدارات تخليداً لهؤلاء الرواد للعمل المسرحي القومي وعناوينها، محمود ياسين .. فارس المسرح المصري، صلاح السعدني .. ابن الحلم واليقظة، المنتصر بالله .. ضحكة سعيدة، سهير المرشدي .. أيقونة المسرح المصري، نجيب سرور .. فارس الميثولوجيا المصرية، عباس أحمد .. راهب المسرح المصري، دليل المهرجان، الشهادات والندوات، النشرة اليومية لتغطية فعاليات المهرجان.

واستهل حفل الافتتاح بالعرض المسرحي بعنوان "الميراث"، فكرة وإخراج المبدع خالد جلال، ديكور محمد الغرباوي، تصميم رقصات كريمة بدير، إعداد موسيقي أحمد طارق يحيى، الحوار عماد عبد المحسن، مخرج منفذ علا فهمي، إضاءة ياسر شعلان.

ويحتفل هذا العام بمرور 150 عاما على المسرح المصري، كما يُقام الملتقي الفكري "150 سنة مسرح مصري" بقاعات المجلس الأعلى للثقافة خلال فترة المهرجان، وذلك من خلال العديد من الندوات التي يحاضر فيها متخصصون مسرحيون ونقاد في مجالات متعددة، وتشمل موضوعاته الظواهر والأشكال المسرحية التي مهدت طريق الآباء، الأساطير المؤسسة للحضارة الفرعونية والمسرح الطقوسي الفرعوني إيزيس وإزوريس نموذجا، الجذور المصرية القديمة للأدب المصري الشافهي والمسرح (السيرة الهلالية وحسن ونعيمة ) نموذجا، الإرهاصات الأولى للمسرح الشعبي، نحو تاريخ جديد للمسرح المصري الشعبي، وغيرها من النقاشات حول قضايا المسرح قديماً وحديثاً.

وتتكون لجان تحكيم المهرجان من لجنة المشاهدة وتتشكل من الناقد محمد الروبى، رئيساً، الفنان مفيد عاشور، المخرجة عبير علي، الناقد باسم صادق، المخرج محمد الصغير، ولجنة التحكيم والمقال النقدي وتتكون من، الدكتورة مني صفوت، الدكتورة إيمان عز الدين، الناقدة مايسة زكي، خالد الطويلة.

حضر الافتتاح المخرج الكبير خالد جلال رئيس شئون الإنتاج الثقافي ومخرج حفل الافتتاح، الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، الدكتور فتحي عبد الوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، المخرج إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح ومدير المهرجان، الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والعديد من رواد الفن المسرحي المصري.