طبيب منتخب الشباب: لم يكن هناك مرافق طبي مع اللاعبين

أكد محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر، أن وضع لاعبي منتخب الشباب المصابين بفيروس كورونا كان صعبا للغاية.
وقال أبو العلا في تصريحات تلفزيونية لقناة"صدى البلد": "مصابو منتخب الشباب لم يكن معهم مرافقا طبيا، بدأنا مع اللاعبين نعرف اعراضهم وموعدها".
وأضاف: "بعيدا عن أي حدث عن أجواء المؤامرة ضد المنتخب لكن الوضع كان صعب طبيا، وصول منتخب مصر لهذا العدد من مصابي كورونا كان ينذر بارتفاع الأعداد بمرور الوقت".
وأواصل طبيب المنتخب: "كل أعراض لاعبي المنتخب بسيطة ولا تستوجب عزل بالمستشفى، فيما عدا ربيع ياسين يعاني من بعض أعراض كورونا".
وأكمل: "منتخب الشباب توفرت له المساعدة في بعض المواقف خلال وجود بعثة الفراعنة في تونس، ولم يكن من المنطقي الدفع بلاعب مصاب حتى يستكمل منتخب الشباب البطولة".
وأتم: "منتخب الشباب طالما أنه وصل لهذا العدد من الإصابات فمن المتوقع أن تحدث زيادة الأيام المقبلة".