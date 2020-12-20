طبيب منتخب الشباب: لم يكن هناك مرافق طبي مع اللاعبين

أكد محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر، أن وضع لاعبي منتخب الشباب المصابين بفيروس كورونا كان صعبا للغاية.

وقال أبو العلا في تصريحات تلفزيونية لقناة"صدى البلد": "مصابو منتخب الشباب لم يكن معهم مرافقا طبيا، بدأنا مع اللاعبين نعرف اعراضهم وموعدها".

وأضاف: "بعيدا عن أي حدث عن أجواء المؤامرة ضد المنتخب لكن الوضع كان صعب طبيا، وصول منتخب مصر لهذا العدد من مصابي كورونا كان ينذر بارتفاع الأعداد بمرور الوقت".

وأواصل طبيب المنتخب: "كل أعراض لاعبي المنتخب بسيطة ولا تستوجب عزل بالمستشفى، فيما عدا ربيع ياسين يعاني من بعض أعراض كورونا".

وأكمل: "منتخب الشباب توفرت له المساعدة في بعض المواقف خلال وجود بعثة الفراعنة في تونس، ولم يكن من المنطقي الدفع بلاعب مصاب حتى يستكمل منتخب الشباب البطولة".

وأتم: "منتخب الشباب طالما أنه وصل لهذا العدد من الإصابات فمن المتوقع أن تحدث زيادة الأيام المقبلة".