محافظ أسيوط: تكثيف الحملات الرقابية على المحال والأسواق

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تكثيف الحملات التموينية وحملات اليوم الواحد بصورة مفاجئة على المحلات والمطاعم والمخابز لضبط الأسواق، والتأكد من سلامة اللحوم والمواد الغذائية المعروضة، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وشدد على منع تجميع البطاقات التموينية بالمخابز أو عند البقالين التموينين منعًا للمسائلة القانونية، واتخاذ إجراءات أشد صرامة منها "وقف البطاقة التموينية في حالة تكرار تجميعها لدى البدالين، وضبطها وذلك ضمن خطة المحافظة لمنع الغش التجاري، ومنع الاتجار في المواد التموينية المدعمة في السوق السوداء حرصًا على سلامة المواطنين ووصول الدعم لمستحقيه.

من جانبه أشار محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط، إلى أنه تفعيلًا للقرار الوزاري رقم 156 لسنة 2018، وللكتب الدورية لوزير التموين والتجارة الداخلية سيتم التنسيق مع شركة البطاقات الذكية بالمحافظة بإتاحة خاصية بمركز معلومات المديرية على النظام بإنشاء قائمة سوداء للبطاقات التي تم ضبطها وفي حالة تكرار البطاقة مرة أخرى يتم إيقافها بالتنسيق مع مركز معلومات الإنتاج الحربي، ويظهرها المركز على النظام بـ(موقوفة لتكرار ضبطها)، ولا يتم تشغيلها إلا بعد عرض المديرية على وزير التموين، لافتًا إلى أنه تم التنسيق مع كل الجهات الرقابية بالمحافظة لموافاة المديرية بكشوف البطاقات المضبوطة والمتضمنة اسم صاحب البطاقات، والرقم القومي، ورقم البطاقة الذكية لتسجيلها على النظام بمركز معلومات المديرية.