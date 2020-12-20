ألمانيا تسجل أكثر من 22 ألف إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم الأحد، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، التي تم تسجيلها في ألمانيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 22 ألفا و771 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وكانت أعلى حصيلة يومية للإصابات الجديدة قد تم تسجيلها أول أمس الجمعة بـ33 ألفا و777 حالة، لكن هذه الحصيلة أُضِيْف إليها نحو 3500 حالة كان قد تم تسجيلها يوم الخميس الماضي.

وكان عدد الإصابات الجديدة، يوم الأحد من الأسبوع الماضي، وصل إلى 20 ألفا و200 حالة.

وأبلغت مكاتب الصحة في البلاد عن وقوع 409 حالة وفاة جديدة بمرض كوفيد-19 في غضون يوم واحد، وكانت أعلى حصيلة يومية لوفيات كورونا قد تم تسجيلها يوم الأربعاء الماضي عندما وصلت إلى 952 حالة.

ويشير الاتجاه في الأيام الأخيرة إلى ارتفاع في حصيلة الوفيات اليومية، وهو أمر كان متوقعا بعد الزيادة الحادة في عدد الإصابات الجديدة.

وارتفع إجمالي عدد الأشخاص الذين توفوا في ألمانيا متأثرين بإصابتهم بمرض كوفيد-19 إلى 26 ألفا و49 شخصا.

وأوضح معهد روبرت كوخ أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكورونا وصل منذ بدء الجائحة إلى 1949009 أشخاص، ووصل عدد المتعافين إلى نحو 1097400 شخص.

ووصل معدل الإصابات لكل مئة ألف شخص في سبعة أيام إلى 2ر192 حالة وهو أعلى معدل منذ بدء الجائحة.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى مساء أمس السبت 06ر1 -مقابل 05ر1 أول أمس الجمعة-؛ ما يعني أن كل مئة مصاب قد ينقلون العدوى إلى نحو 106 أشخاص آخرين في المتوسط، ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل ما يتراوح بين 8 إلى 16 يوما، وإذا ظلت هذه القيمة تحت 1 لفترة طويلة فعندئذ ستنحسر العدوى.