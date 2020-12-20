دراسة: نصف البالغين فى الولايات المتحدة يعتقدون أن أسوأ ما فى الوباء لم يأت بعد

كشفت دراسة أمريكية استقصائية أجرتها " مؤسسة Kaiser" أن أسوأ ما فى الوباء لم يأت بعد .

فقد أظهرت البيانات المتوصل إليها ، أن ما يقرب من 70% ممن شاركوا فى الدراسة الإستقصائية ، قالوا إنهم يشعرون بالقلق من أنهم أو أحد أفراد أسرتهم سيقع فريسة لفيروس "كورونا " المستجد.

وأوضحت" مؤسسة Kaiser"، أن النتائج المتوصل إليها مأخوذة من إستطلاع تتبع الصحة للمؤسسة ، لمسح شمل 1,676 من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عاما أو أكبر فى جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ومؤسسة Kaiser ، هى مؤسسة غير ربحية تركز على قضايا الصحة الوطنية ، بالإضافة إلى دور الولايات المتحدة في سياسة الصحة العالمية .. وفقا للمؤسسة ، تم إجراء الجولة الأخيرة من المسح في 30 نوفمبر المنصرم و 8 ديسمبر الجاري، قبل موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على لقاح فايزر لفيروس "كورونا" المستجد .. قالت المؤسسة إنه تم إجراء استبيانات مماثلة في يناير وفبراير وأبريل ومايو ويوليو وسبتمبر وأكتوبر.

في الإستطلاع الأخير ، قال 51٪ من المستجيبين إن أسوأ الوباء ينتظرنا ، بينما قال 70٪ إنه يمكنهم الاستمرار في الالتزام بإرشادات التباعد الاجتماعي لمدة ستة أشهر أو أكثر ، أو حتى يتوفر لقاح فيروس "كورونا" المستجد على نطاق واسع .

وأظهرت البيانات أن حوالي 40٪ من البالغين الذين شملهم الاستطلاع يعتقدون أن دولتهم لديها المقدار الصحيح من القيود المفروضة على الشركات والأفراد المصممة للحد من انتشار الفيروس .. في أحدث استطلاع للرأي ، قال 73٪ من المشاركين أنهم يرتدون قناعًا في كل مرة يغادرون فيها المنزل ، بزيادة 21٪ عن مايو ، وفقًا للمؤسسة .

وقالت المؤسسة إن هذه النسبة نفسها من المستجيبين قالوا إن ارتداء قناع للمساعدة في منع إنتشار فيروس "كورونا" المستجد هو "جزء من مسؤولية الجميع".. وبالمقارنة ، قال 11٪ من المستطلعين إنهم "يرتدون الأقنعة لبعض الوقت فقط أو لا يرتدونها أبدًا" تم تحديد أكثر من نصف هؤلاء المستجيبين على أنهم ناخبون جمهوريون .

وقال رئيس مؤسسة كايزر فاميلي ومديرها التنفيذي درو التمان في بيان: "إنكار الجمهوريين الذي يعكس الرئيس ترامب ، حتى في مواجهة تفشي الوباء المتزايد في الولايات الحمراء ، أصبح تحديًا حقيقيًا للصحة العامة".