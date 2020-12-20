 3 قتلى و5 جرحى جراء انفجار قنبلة في أديس أبابا - بوابة الشروق
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3 قتلى و5 جرحى جراء انفجار قنبلة في أديس أبابا

أرشيفية
أرشيفية
وكالات:
نشر في: الأحد 20 ديسمبر 2020 - 3:30 م | آخر تحديث: الأحد 20 ديسمبر 2020 - 3:30 م

أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية بأن 3 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 5 آخرون جراء انفجار قنبلة اليوم الأحد في العاصمة أديس أبابا.

وذكرت الوكالة أن انفجار القنبلة المتروكة وقع في منطقة ليديتا قرب وسط العاصمة الإثيوبية، مشيرة إلى أن القتلى والمصابين من المشردين، حسب وكالة "رويترز".

ولفتت الوكالة إلى أن التحقيقات جارية للكشف عن ملابسات الحادث وسيتم إبلاغ الرأي العام بنتائجها فورا.

ويأتي الحادث على خلفية العملية العسكرية التي نفذتها الحكومة الإثيوبية مؤخرا في إقليم تجراي، لكن ليس هناك مؤشرات على وجود صلة بين تلك الحملة والانفجار الأخير.


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