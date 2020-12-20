بايدن يعلن عن فريقه لملف المناخ

قدم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الأعضاء الرئيسيين في الفريق الذي سيقوم بتطبيق أجندته الطموحة لتغير المناخ والطاقة.

وأكد بايدن خلال حديثه في ويلمنجتون بولاية ديل، "أن فريق المناخ سيكون "جاهزًا في اليوم الأول في البيت الأبيض، وهو أمر ضرورى لأنه ليس لدينا أى وقت لتضيعه."

وسيشمل كبار مساعديه جينا مكارثي، مديرة وكالة حماية البيئة أثناء ولاية الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، والتي عينها بايدن لرئاسة مكتب سياسة المناخ في البيت الأبيض، كما عين علي زيدي، الذي يشغل حاليًا منصب نائب وزير الطاقة والبيئة في ولاية نيويورك، نائبا لها وفقا لموقع الحرة الإخباري.

وتضم المجموعة تقدميين مثل النائب ديب هالاند من نيو مكسيكو، وشخصيات مؤسسية مثل جينيفر جرانهولم، الحاكم السابق لميشيجان.

كما تم تعيين مايكل ريجان، أكبر منظم بيئي في ولاية كارولينا الشمالية ، لقيادة وكالة حماية البيئة ، وستتولى بريندا مالوري ، المحامية البيئية رئاسة مجلس جودة البيئة.

وفي الشهر الماضي ، عين بايدن وزير الخارجية السابق جون كيري كمبعوث رئاسي دولي بشأن تغير المناخ.