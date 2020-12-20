قتيل و10 جرحى في حادث مروري ببولندا

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أصيب 10 أشخاص بجروح، اليوم السبت، وتوفى رجل إثر تصادم بين حافلة وسيارة خاصة قرب مدينة كراكوف بجنوبى بولندا.

وصرح متحدث باسم الشرطة لقناة "تي في إن 24" وقناة "تي في بي إنفو" بأن سائق السيارة البالغ من العمر 24 عاما لقي حتفه إثرالحادث، بينما كان الجرحى العشرة من ركاب الحافلة.

وقالت الشرطة إن سبب الحادث لم يعرف بعد بصورة مؤكدة.

ويعتقد أن الحافلة انزلقت وهي في طريقها إلى مدينة كراكوف قرب قرية زاجورزي واصطدمت بالسيارة التي كانت تسير في الاتجاه المقابل.

وتحطمت السيارة بصورة كلية إثر الاصطدام، وكان بداخلها 15 راكبا.

وكانت درجة الحرارة تقارب الصفر مئوية ويسود ضباب كثيف وقت الحادث.