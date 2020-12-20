الخارجية السودانية ترحب بالوساطة الكويتية لحل خلاف الأطراف الخليجية

رحبت وزارة الخارجية ببيان دولة الكويت الشقيقة حول النتائج المثمرة التي أحرزتها جهود الوساطة الكويتية الرامية لحل الخلاف بين الأطراف الخليجية.



وأعربت الخارجية في بيان لها اليوم، عن عظيم تقديرها للجهود المخلصة التي بذلها أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وشقيقه الراحل سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في سبيل عودة الاستقرار والوئام للبيت الخليجي.



ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، أعربت وزارة الخارجية عن تقديرها لتجاوب جميع الأطراف مع المبادرة الكويتية من واقع حرصهم على تعزيز التضامن والاستقرار.



وقال البيان «تابعت وزارة الخارجية بترحابٍ كبير البيان الصادر عن دولة الكويت الشقيقة حول النتائج المثمرة التي أحرزتها جهود الوساطة الكويتية الرامية لحل الخلاف بين الأطراف الخليجية».



وذكر البيان أن السودان يجدد دعمه الدائم لخيار الحوار سبيلاً أوحدا لحل الخلافات والتباين في وجهات النظر، فإنه على ثقة تامة بقدرة الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي على الوصول لاتفاقٍ يُلبي مصالح شعوب المنطقة في الأمن والاستقرار بما يمكن من مواجهة التحديات المشتركة.