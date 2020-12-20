محافظ الشرقية: تطوير شوارع منطقة الزقازيق بحري بالإنترلوك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أعمال تطوير منطقة الزقازيق بحري وتركيب بلاط الإنترلوك، مشيرًا إلى أهمية تطوير المناطق العشوائية والعمل على رفع كفاءة البنية الأساسية لإعادة الوجه الجمالي والحضاري والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكلف المحافظ، رئيسة حي ثان الزقازيق، بتذليل كافه العقبات التي تحول دون استكمال تنفيذ أعمال تطوير ورصف شوارع الحي ببلاط الإنترلوك، وضرورة مراعاه الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت ثناء فوزي، رئيسة حي ثان الزقازيق، أنه جاري تنفيذ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك ورفع بيارات الصرف وعمل غرف صرف لمياه الأمطار قبل تركيب البلاط.