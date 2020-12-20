جامعة أسيوط تشهد انطلاق انتخابات اتحادات الطلاب

شدد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، على تنفيذ قواعد الالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد خلال كافة مراحل انتخابات اتحاد الطلاب للعام الجامعي الجاري 2020/ 2021، والمتضمنة ارتداء الكمامات وتجنب التزاحم ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي بين الأفراد.

ومن جانبه، أشار الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن اليوم الأحد 20 ديسمبر شهد انطلاق انتخابات اتحاد طلاب الكليات، والذي يشهد تنافس نحو 904 مرشحين، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا المختصة بالإشراف على مراحل الانتخابات المختلفة والإدارة العامة لرعاية الشباب، وبالتنسيق مع عمداء الكليات وإدارات رعاية الشباب الفرعية بها، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتم غدا الاثنين 21 ديسمبر جولة الإعادة في حال تساوي الأصوات.

وشدد الدكتور شحاتة غريب على اتخاذ كافة الإجراءات لتهيئة مناخ من الديمقراطية، خلال مراحل الانتخابات المختلفة، وفي أجواء من النزاهة والحيادية تشجع الطلاب على المشاركة الإيجابية في الترشح أو التصويت.