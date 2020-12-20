الرئيس الجزائري يوجه باختيار اللقاح المناسب ضد الكورونا

كلف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) بالاجتماع مع اللجنة العلمية لمكافحة كورونا لاختيار اللقاح المناسب وبدء التطعيم اعتبارًا من يناير المقبل.

وقال تبون، في تدوينة بحسابه الرسمي بموقع فيسبوك مساء اليوم الأحد، "أصدرت أوامر للوزير الأول أن يترأس فورًا اجتماعًا مع اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة الوضعية الوبائية، لاختيار اللقاح الأنسب ضد فيروس كورونا، لبدء عملية التلقيح ابتداء من يناير 2021".

يذكر أن إجمالي الإصابات بالجزائر ارتفع اليوم إلى 95 ألفًا و203 حالات إصابة، وارتفع إجمالي الوفيات إلى 2666 وفاة، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 63 ألفًا و260 حالة.