بي بي سي: مسؤول توزيع لقاح كورونا بإدارة ترامب يقر بخطأ في عملية التسليم

أقرّ الجنرال العسكري المسؤول عن توزيع اللقاح ضد فيروس كورونا، بفشله في تسليم العدد الأولي من جرعات اللقاح الموعودة إلى الولايات المتحدة.

وقال الجنرال غوستاف بيرنا إنه "يتحمل بشكل شخصي مسؤولية سوء التواصل مع حكام الولايات".

وعبرت عشرات الولايات عن قلقها من النقص في عدد الجرعات التي كان من المتوقع توزيعها.

وكانت قد انطلقت حملة تسليم لقاحات فايزر - بيونتيك بعد نيله الموافقة، كما نال الآن لقاح موديرنا الموافقة أيضاً.

وسجّلت الولايات المتحدة أكثر من 17.5 مليون إصابة من إجمالي 76 مليون مصاب حول العالم منذ بدء انتشار الوباء، بالإضافة إلى 315 ألف حالة وفاة.

• ماذا قال الجنرال بيرنا؟

قدّم بيرنا اعتذاره لحكام الولايات عدة مرات خلال لقائه مع المراسلين.

وقال إنه أعلن عن عدد الجرعات اعتقادا منه أنها ستكون جاهزة للتوزيع، ذاكرا أن ما حدث كان خطأ شخصيا من جانبه، مضيفا: "أنا الشخص الذي وافق على عدد الجرعات كذلك وأماكن توزيعها ولا توجد أي مشكلة أخرى، ولا توجد مشاكل في لقاحي فايزر وموديرنا، لقد أخفقت وأسعى لإصلاح الأمر وسنكمل من هذه النقطة".

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن بعض الولايات أُبلغت بأنها ستحصل على عدد أقل من الجرعات الأسبوع المقبل.

وغرّد حاكم ولاية واشنطن، جاي إنسلي قائلاً: "هذا محبط. نحتاج إلى أرقام دقيقة ومتوقعة للتخطيط وضمان النجاح على الأرض"، بينما اتهمت حاكمة ولاية ميشيغان، غرتشين وايتمر البيت الأبيض بـ"السير بطيئاً في العملية".

بينما قال الجنرال بيرنا: "رجاء قبول اعتذاري إن تسبب هذا بتعطيل اتخاذ قراراتكم".

• ما الذي سيحدث؟

قال الجنرال بيرنا إنه لا يعلم بدقّة متى ستسلّم جرعات اللقاح.

ورجّحت وزارة الصحة أن يكون التناقض قد حدث نتيجة للفارق بين عدد الجرعات المنتجة والعدد الجاهز بالفعل للتوزيع، نظراً إلى أنه يتعين تعقيم تلك الجرعات وخضوعها لاختبارات أخرى.

وقال الجنرال بيرنا إن لقاح موديرنا المعتمد حديثًا سيبدأ شحنه يوم الأحد وإنه يسعى للحصول على 20 مليون جرعة من اللقاحين لإرسالها إلى الولايات بحلول الأسبوع الأول من شهر يناير.

وتابع أنه يأمل أن تتم العملية دون أخطاء.

• ما هي آخر تطورات انتشار الفيروس في الولايات المتحدة؟

بلغ عدد المصابين نحو 5% من سكان الولايات المتحدة منذ انتشار الوباء.

وارتفع معدل الوفيات جراء الفيروس خلال 7 أيام من 1000 إلى 2500 بعد منتصف تشرين الثاني/نوفمبر.

ويعاني عدد كبير من الولايات، فكاليفورنيا تواجه مصاعب كبيرة لإيجاد أسرة للمرضى في المستشفيات إذ يوجد بالفعل 17 ألف مريض يتلقون العلاج.

وقد حصل نحو 130 ألف شخص في الولايات المتحدة على حقنة اللقاح في أوسع حملة تطعيم في تاريخ الولايات المتحدة.

وتخصص الدفعة الأولى من اللقاح وتقدر بنحو 2.9 مليون جرعة للعاملين في الخطوط الأمامية في مجال الرعاية الصحية، وللمقيمين في مرافق الرعاية لمدة طويلة، رغم أن هذه الدفعة الأولية لن تغطي هاتين الفئتين بالكامل.

ويعتقد المسؤولون أن نحو 70 إلى 80% من سكان الولايات المتحدة البالغ عددهم 328 مليون نسمة، سيحتاجون إلى التطعيم لتحقيق مناعة القطيع.