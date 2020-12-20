شركة طيران العال الإسرائيلية تسير أول رحلة إلى المغرب

أعلنت شركة طيران «العال» الإسرائيلية اليوم الأحد، أنها ستسير أول رحلة من إسرائيل إلى العاصمة المغربية الرباط في الـ22 من ديسمبر الجاري، ستحمل وفدا أمريكيا إسرائيليا مشتركا.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أنه من المتوقع أن تستغرق الرحلة المباشرة والتي ستحمل رقم (إل.واي555) 6 ساعات، وذلك حسبما أفادته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء الأحد.

وأعلنت الإدارة الأمريكية في وقت سابق من الشهر الجاري، أن التطبيع بين إسرائيل والمغرب حصل بموجب اتفاق تم التفاوض عليه بمساعدة الولايات المتحدة.

وأصبح المغرب رابع دولة عربية تفتح فصلا دبلوماسيا جديدا مع إسرائيل منذ أغسطس الماضي، بعد الإمارات والبحرين والسودان.