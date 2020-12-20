الأهلي يعلن غياب موسيماني عن رحلة النيجر لمواجهة سونيديب

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أعلن النادي الأهلي غياب بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول عن رحلة السفر إلى النيجر لمواجهة سونيديب في دوري أبطال إفريقيا.

وغاب موسيماني عن لقاء الأهلي الأخير أمام غزل المحلة في بطولة الدوري بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وخضوعه لفترة عزل صحي في إحدى المستشفيات.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات لبرنامج مع شوبير على إذاعة أون سبورت اف ام :"الأمور تسير بشكل جيد معه وهو في حالة صحية جيدة، ولكنه من الصعب أن يسافر معنا إلى النيجر".

وأضاف :"عندما سنعود من النيجر سنجري له مسحة أخرى وإن شاء الله تكون سلبية ويعود لتدريبات الفريق والمباريات مُجددًا".

وأكمل :"كيفين جونسون المدرب المساعد على تواصل دائم ومباشر مع موسيماني، وهذا أمر جيد للغاية".