وزير التعليم: نريد القضاء علي بعبع الحفظ والامتحانات وأن نفهم المناهج

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم إن كتب الثانوية العامة متاحة على بنك المعرفة بصيغة "BDF".

وأضاف: "من يقول من الطلاب أنا معنديش كتاب مطبوع، فالكتاب موجود على بنك المعرفة يستطيع الطالب قراءته أو طباعته أو تحميله من على بنك المعرفة".

وأوضح شوقي، فى تصريحات صحفية، أن بعض الطلبة تعتقد أن المحتوى الرقمى على بنك المعرفة كبير ويتسأل هذاكر كل المحتوى الهائل ده وأحفظه، متابعا: "مش محتاج تحفظ كل ده أفهم فقط نواتج التعلم المطلوبة".

وأشار شوقي إلى أن المناهج على بنك المعرفة متاحه ويستطيع الطالب أن يمتحن نفسه من خلال الأسئلة الموجودة على الدروس، مؤكدا أن الوزارة وفرت محتوى باللغة العربية والإنجليزية وجار توفير محتوى باللغة الفرنسية إضافى بناء على رغبة الطلبة الذين يدرسون باللغة الفرنسية، مع توفير أوراق امتحانية للطلاب، قائلا: "هناك بحر كبير جدا من مصادر التعلم مفصلة على مناهج المرحلة الثانوية من الأول حتى الثالث الثانوى وغزير جدا".

وأضاف أن الوزارة ذهبت إلى شركة كبيرة صنعت برامج الرياضيات للتفاعل مع المسألة الرياضيات والمعادلات، تمنح الطالب دراسة الرياضيات بشكل جديد ومختلف، موضحا أن حل المعادلات مش بالطباشيرة ولكن بشكل وطريقة تفاعلية، يقدر الطالب يشوف حلها أمام عينه.

وقال: "أتمنى من طلاب الثانوى العام الاستفادة من محتوى المحتوى الرقمى من بنك المعرفة والقنوات وقريبا سيتم توفير منصة حصص مصر، لنفهم نواتج التعلم اللى احنا عايزينها ونكون علماء مثل الموجودين خارج مصر ونكون أول دولة تلاقى لقاح لوباء جديد أو طريقة كبيرة لبناء الكبارى ولازم مصر تنموا بالعلم وقدرات أبنائها".

واختتم: "نريد القضاء علي بعبع الحفظ والامتحانات، وأن نفهم المناهج، ولو رجعت طالب من أول وجديد هكون سعيد جدا بالمصادر المعرفية المتاحة ولدينا ثروة كبيرة ونفرح بيكم جميعا".