 إثيوبيا تنفي أنباء عن استدعاء الخارجية السودانية لسفيرها في الخرطوم - بوابة الشروق
الأحد 20 ديسمبر 2020 6:39 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت متحمس للحصول على لقاح كورونا بعد طرحه وتداوله؟

النتـائـج تصويت

إثيوبيا تنفي أنباء عن استدعاء الخارجية السودانية لسفيرها في الخرطوم

رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد
رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد
رويترز
نشر في: الأحد 20 ديسمبر 2020 - 5:18 ص | آخر تحديث: الأحد 20 ديسمبر 2020 - 5:18 ص

نفت سفارة إثيوبيا في السودان، اليوم السبت، تقارير إعلامية حول استدعاء سفيرها من قبل وزارة الخارجية السودانية بسبب التطورات الأخيرة على الحدود بين البلدين.

وقالت السفارة الإثيوبية في بيان صحفي: "علمنا أن بعض الوكالات الإعلامية تبث تقارير مؤسفة حول استدعاء سفيرنا بالخرطوم من قبل وزارة الخارجية السودانية بسبب التطورات الأخيرة على الحدود بين السودان وإثيوبيا".

وأضافت: "تود السفارة أن تشير إلى أن مثل هذه التقارير غير صحيحة ولا تستند على أي دليل".

وأكدت السفارة أن "مثل هذه التقارير الخاطئة تؤدي إلى نشر الشقاق والخلاف، بإعطاء صورة لا تعكس الحقائق على أرض الواقع".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك