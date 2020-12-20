إغلاق طريق السويس بسبب الشبورة

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أعلنت الإدارة العامة للمرور إغلاق طريق السويس صباح اليوم الأحد؛ بسبب الشبورة الكثيفة.
وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.