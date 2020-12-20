 إغلاق طريق السويس بسبب الشبورة - بوابة الشروق
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إغلاق طريق السويس بسبب الشبورة

تعبيرية
تعبيرية
مصطفى أمير
نشر في: الأحد 20 ديسمبر 2020 - 7:34 ص | آخر تحديث: الأحد 20 ديسمبر 2020 - 7:34 ص

أعلنت الإدارة العامة للمرور إغلاق طريق السويس صباح اليوم الأحد؛ بسبب الشبورة الكثيفة.

وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

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