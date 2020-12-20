السلطات الألمانية تأمر بسحب منتج غذائي من الأسواق للاشتباه في تلوثه جرثوميا

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تم سحب نوعين من حلوى ألمانية تسمى تجاريا لونيبيست أى "الموجة الحلوة" من الأسواق للاشتباه في تلوثها جرثوميا.

وقالت معلومات هيئة خدمة المستهلك، اليوم السبت، إن الجرثومة المشتبه فيها يمكن أن تؤثر على صحة الإنسان.

ويمكن أن يؤدي تناول هذه الجرثومة خلال عدة ساعات قليلة إلى غثيان مفاجئ وقيء أو إسهال وتقلصات بالبطن.

ويتعلق الأمر بمنتجات ما يسمى "الموجة الحلوة توت العليق مع صلصة الفانيليا"، و"الموجة الحلوة فالدمايستر بصلصة الفانيليا" التي تنتهي صلاحيتها في 15 يناير 2021.

وقالت السلطات إن المستهلكين يمكنهم أيضا تحديد هذه المنتجات من خلال رقم متسلسل (دي إي – إن آي إي جي 53053) الخاصة بشركة هوخفالد فودز التي تباع في ولايات بريمن وهيسن وسكسونيا السفلى وشمال الراين ويستفاليا وشليزفيج هولشتاين.