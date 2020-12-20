سلتا فيجو يستكمل صحوته بثنائية في ألافيس بالدوري الإسباني

واصل سلتا فيجو صحوته في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره الرابع على التوالي في المسابقة، عقب فوزه المستحق 2 / صفر على ضيفه ديبورتيفو ألافيس اليوم الأحد في المرحلة الرابعة عشر للمسابقة.

ارتفع رصيد سلتا فيجو، الذي عوض بدايته المخيبة في البطولة هذا الموسم التي شهدت تحقيقه فوزا وحيدا في مبارياته العشر الأولى، إلى 19 نقطة في المركز السابع مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

في المقابل، تجمد رصيد ألافيس، الذي حقق انتصارا وحيدا في مبارياته السبع الأخيرة في البطولة، عند 14 نقطة في المركز السادس عشر مؤقتا.

تقمص برايس مينديز دور البطولة في المباراة، بعدما أحرز هدفي سلتا فيجو في الدقيقتين 19 و79.