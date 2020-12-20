برلين تتوقع توفير ما يصل إلى 13 مليون جرعة من لقاح كورونا نهاية مارس

وعدت الحكومة الاتحادية في ألمانيا بتوزيع لقاحات كورونا في البلاد على نحو سريع.



وأعلنت وزارة الصحة الألمانية اليوم الأحد، أنه اعتبارا من بدء التطعيم المقرر في السابع والعشرين من الشهر الجاري ستكون هناك "زيادة مستمرة في التوريدات اليومية والأسبوعية (للقاحات)".



وتوقعت الوزارة أن يتم توفير ما يتراوح بين 3 إلى 4 مليون جرعة من اللقاح في يناير المقبل، كما توقعت أن يصل هذا العدد إلى ما يتراوح بين 11 إلى 13 مليون جرعة بحلول نهاية مارس المقبل.



وقال متحدث باسم الوزارة إن "كل جرعة ستصل إلى ألمانيا سيتم توزيعها على الفور إلى مراكز التطعيم".



من جانبه، طالب ماركوس زودر، رئيس حكومة بافاريا الألمانية، بتسريع وتيرة شراء لقاح كورونا، وقال في تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم:" يجب توجيه كل شيء نحو الحصول على المزيد من اللقاح وتوزيعه بعد ذلك بشكل أسرع".



وفي سياق متصل، قالت مانويلا شفزيج رئيسة حكومة ولاية مكلنبورج-فوربومرن: "لدي قلق حيال كفاية اللقاح، وعلينا أن ننجح في الجولة الأولى على الأقل في تأمين حاجة كل دور الرعاية".



كان وزير الصحة الألماني ينس شبان أعلن أمس السبت أن من المنتظر توفير "عرض تطعيم" في أقرب وقت ممكن لكل شخص يرغب في تلقي التطعيم في 2021 " ولدينا بالفعل جرعات كافية من اللقاحين اللذين يجري التصريح بهما حاليا".



وأفادت وزارة الصحة الألمانية بأنها ضمنت أن يكون لديها ما مجموعه 3ر136 مليون جرعة من هذين المستحضرين، وهما لقاح شركة فايزر الأمريكية وشريكتها الألمانية بيونتيك، ولقاح شركة موديرنا الأمريكية.



وحسابيا، فإن هذه الكمية ستكفي لتطعيم 2ر62 مواطن ألماني من إجمالي عدد سكان ألمانيا البالغ83 مليون نسمة، وذلك على اعتبار أن كل شخص يلزمه الحصول على جرعتين من اللقاح.