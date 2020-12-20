أعلنت السلطات الأمنية في تركيا، اعتقال 23 مشتبها به بتهم الرشوة والابتزاز، بمن فيهم العمدة السابق لبلدية جيهان في ولاية أضنة، قدير أيدار، الذي أوقف عن عمله في مارس الماضي.

وصدر قرار الاعتقال بحق 23 شخصا تم احتجازهم بتهمة الرشوة والابتزاز في نطاق التحقيق الذي تم بالتنسيق مع مكتب المدعي العام في جيهان.

وقامت الفرق الأمنية بتفتيش مبنى البلدية وعناوين المشتبه بهم المحتجزين ومن بينهم الرئيس السابق للبلدية قدير أيدار، المنتمي لحزب "الشعب" الجمهوري المعارض.

وأشار بيان لمكتب المدعي العام في جيهان، إلى أنه تم توجيه تهم "إنشاء منظمة لارتكاب جريمة والرشوة والابتزاز" إلى المحتجزين.

وأضاف البيان: "بدأ المكتب تحقيقا بشأن مزاعم بعض المشتبه بهم العاملين في البلدية، بمن فيهم مدير منطقة جيهان، الذي طلب رشوة من رجال الأعمال في المنطقة، على أساس أوجه القصور في تقسيم المناطق والتراخيص، بناء على تعليمات من رئيس بلدية جيهان السابق".