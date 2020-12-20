نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، قرار هيئة ميناء دمياط التابعة لوزارة النقل، رقم 845 لسنة 2020 بشان منح حوافز وتسهيلات للمستثمرين بميناء دمياط.



ونصت المادة الأولى من القرار على أن تخفض بنسبة (10٪) من فئات المحاسبة لساحات تخزين (الحديد- الخردة - الأبلاكاش - المعدات البترولية) .



ونصت المادة الثانية على أن يتم إيقاف تحصيل مقابل إشراف الهيئة على أعمال الشحن والتفريغ لبَكر الحديد الذى يتعدى وزنه 20 طن/بكرة).



وبموجب المادة الثالثة - تم مد فترة السماح لتخزين البضائع فى المخازن والساحات الواردة بقرار هيئة ميناء دمياط رقم 904 لسنة 2018 المشار إليه لتصبح 60 يوما بدلا من 45 يوما .



ونصت المادة الرابعة على أن تخفض الفئات الواردة بقرار هيئة ميناء دمياط رقم 500 لسنة 2019 المشار إليه وذلك بنسبة 40٪ للبضائع العامة وبنسبة 10٪ لباقي أنواع البضائع .