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أعداد جريدة الشروق
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انطلاق حملة في إسرائيل للتلقيح ضد فيروس كورونا

تل أبيب - د ب أ:
نشر في: الأحد 20 ديسمبر 2020 - 9:24 ص | آخر تحديث: الأحد 20 ديسمبر 2020 - 9:24 ص

انطلقت في إسرائيل، اليوم الأحد، حملة للتلقيح ضد فيروس كورونا.

وتبدأ الحملة بأفراد الطواقم الطبية في كافة أنحاء البلاد ونزلاء دور رعاية المسنين والمواطنين من سن 60 عاما فما فوق.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلي، فقد تم حجز 100 ألف دور في صناديق المرضى والمستشفيات لتلقي اللقاح. وتسلمت إسرائيل حتى الآن 700 ألف جرعة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 71 عاما، قد تلقى اللقاح أمس، ليصبح أول شخص في إسرائيل يتلقى اللقاح.

كما حصل على اللقاح أمس وزير الصحة يولي إدلشتاين، الذي قال: "اللقاح آمن. تعالوا وتلقوا التطعيم".

وتهدف إسرائيل إلى تلقيح 60 ألف شخص في اليوم.


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