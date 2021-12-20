مساعدا بوتين وبايدن بحثا مقترحات روسيا للضمانات الأمنية

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بحث يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، مع مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جيك سوليفان هاتفيا المقتراحات الروسية الأخيرة، حول الضمانات الأمنية في أوروبا، حسبما أفادت قناة (أرتي بالعربي) الروسية.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في تصريحات للصحفيين اليوم الإثنين: "واصل أوشاكوف وسوليفان مناقشاتهما في سياق المقترحات الروسية المعروفة التي وردت في مسودتي وثيقتين وتم تسليمها في وقت سابق للجانب الأمريكي".

وأضاف بيسكوف أن النقاش حمل طابعا "عمليا وبراجماتيا"، مشيرا إلى أن "مساعدي الرئيسين اتفقا على مواصلة اتصالاتهما".

وفي 17 ديسمبر الجاري، طرحت روسيا مشروع اتفاقين أحدهما يشمل معاهدة مع الولايات المتحدة، والثاني العلاقات مع حلف شمال الأطلسي ( الناتو)، ويتضمنان حزمة من الضمانات الأمنية المتبادلة في أوروبا.

وكان أوشاكوف قد أبلغ سوليفان باستعداد موسكو لبدء المفاوضات على الفور حول الوثيقتين.

ويمثل روسيا في المفاوضات المتوقعة سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية، الذي صرح أول أمس السبت بأن موسكو تقترح على واشنطن مفاوضات ثنائية حول الضمانات الأمنية الروسية المقترحة.

كانت روسيا قد أعلنت مؤخرا مسودة اتفاقية مأمولة مع الغرب بشأن الضمانات الأمنية في أوروبا، بعد مطالبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإنهاء توسع الناتو تجاه الشرق.

كما دعت روسيا أوكرانيا بشكل مباشر إلى التخلي عن رغبتها في الانضمام إلى الناتو.

كما دعت روسيا الناتو إلى التعهد بالامتناع عن القيام بعمل عسكري في أراضي أوكرانيا ودول أخرى في شرق أوروبا وجنوب القوقاز وآسيا الوسطى وسحب بنيته التحتية العسكرية إلى مواقع عام 1997.

وترى روسيا أن أمنها مهدد إذا تقدم الناتو إلى الأراضي الأوكرانية وبالتالي إلى حدود روسيا.

وتوترت العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة والناتو اللذين وجها اتهامات لموسكو بحشد قواتها عند الحدود لغزو اوكرانيا. غير أن روسيا نفت ذلك وقالت أن من حقها نشر قواتها في أي مكان في أراضيها.