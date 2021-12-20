الدكتور عمرو حسن يكتب: دراما الوعي والإعلام السكاني

لعل من أكثر الجمل التي أرددها في اغلب مقالاتي وأحاديثي التلفزيونية والصحفية أننا في حرب وعي والحقيقة أن تكراري لهذه الجملة ناتج عن إيمان راسخ لدي أن الوعي هو بداية الخيط وهو المفتاح السحري لحل أي مشكلة... والوعي هو الإدراك والفهم للواقع والحقائق وكل الأمور التي تجري وتحدث من حولنا مما يخلق مجتمع قادر على اتخاذ القرارات الصائبة في شتى المجالات.



ومن هذا المنطلق فإن الوعي بقضية الزيادة السكانية في مصر هو نقطة البداية للحل ، والدراما الفنية من أهم الوسائل التي تعمل على تشكيل الوعى لدى الجمهور المتلقي على اختلاف مستواه الفكري والتعليمي، وقد تم إنتاج عدد من أنجح وأبرز الأعمال الدرامية التي ناقشت أزمة الزيادة السكانية في ستينات وسبعينات القرن الماضي ولعل أبرزها فيلم أفواه وأرانب والذي تم إنتاجه عام ١٩٧٦م في عهد الرئيس أنور السادات، وكان عدد السكان وقتها قد وصل إلى 36.6 مليون نسمة والآن وبعدد مرور ٤٥ عامًا على إنتاج هذا الفيلم تجاوز عدد السكان 102.6 مليون نسمة أي بزيادة ٦٦ مليون نسمة ولازالت المشكلة قائمة منذ ذلك الحين، والشيء المثير للدهشة أن كتاب السيناريو في مصر في الستينات والسبعينات انتبهوا إلى هذه المشكلة وتم كتابة عدد من الأعمال الناجحة، فبخلاف فيلم أفواه وأرانب كان هناك فيلم أم العروسة ١٩٦٣م، من أجل حفنة أولاد 1969م، الحفيد ١٩٧٤م، عالم عيال عيال ١٩٧٦م، ومسلسل عادات وتقاليد ١٩٧٢م، مسلسل ومازال النيل يجري الذي تم إنتاجه في أوائل التسعينات، ويمكن اعتبار حملة "2 كفاية" التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي عام ٢٠١٩م لمواجهة الزيادة السكانية وكان وجهها الإعلامي الفنان أكرم حسني، بطل الحملة وصاحب شخصية "أبو شنب" كحجر في المياه الراكدة لأنه ساهم إلى حد ما في عودة الدراما الخاصة بالقضية السكانية بوجه وصورة تتماشى إلى حد ما مع الفكر السائد في المرحلة الحالية.



عمومًا فالسينما والدراما المصرية حتى الآن لم تنجح في تحقيق ما كانت تأمله الدولة منها في المساعدة في الحد من الزيادة السكانية وذلك نتيجة تراجع الأعمال الدرامية والسينمائية التي تتناول القضية السكانية.



فالأعمال الفنية تعتبر عاملاً مساعدًا مع الحملات والمجهودات الصحية وبالأخص الدراما التليفزيونية التي تعتبر هي الأنسب لطرح القضية لأن التليفزيون يصل إلى كل الأماكن وجميع المستويات، كذلك الاستعانة بفنانين محبوبين لزيادة الأثر على الملتقى من ضمن النهج الذى اتخذه صناع الدراما في مصر، مثل حملات تنظيم الأسرة التي كانت تقدمها الفنانة كريمة مختار، بالإضافة إلى العديد من الإعلانات التي لازالت محفورة في العقول حتى الآن مثل إعلان حسنين ومحمدين وإعلان الراجل مش بس بكلمته وغيرهم من الأعمال الناجحة، فالدراما عندما تكون ذات معنى ورسالة، تستطيع وببساطة التسلل إلى وجدان الشباب وتغيير المفاهيم المغلوطة.



لذا نحن في حاجة ملحة إلى أن يعيد صناع السينما والدراما النظر في الموضوعات والقضايا التي يتناولونها في أعمالهم، وأدعوهم إلى الالتفات إلى مشكلة الحاضر والمستقبل المشكلة الأم في مصر وهي مشكلة الزيادة السكانية التي أصبحت كابوسًا مخيفًا لنا جميعًا، علينا أن نبدأ في توجيه قوتنا الناعمة نحو إعادة تشكيل وعي المواطن المصري تجاه مشكلة لا تقل خطرًا عن خطر الإرهاب، والحقيقة اننا أيضًا لن نستطيع تكرار نفس الأفكار ونفس طريقة العرض ولكن تحتاج لفكر جديد وأسلوب يتماشى مع الزمن الحالي، نحتاج إلى مبدعين من هذا العصر يفكرون بفكر جديد يتلاءم مع الألفية الجديدة فهل نجد؟

عموما هذه دعوة تهدف إلى تفعيل دور الإعلام السكاني في إطار من التطوير والحداثة بما يتلاءم مع ظروف المجتمع... وأرجوا أن تجد صدى جيد.



أستاذ مساعد النساء والتوليد بجامعة القاهرة

مقرر المجلس القومي للسكان السابق