الليرة التركية تهبط لقاع جديد بضغط من دفاع أردوغان المستمر عن خفض الفائدة

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هوت الليرة التركية اليوم الاثنين لقاع جديد، بعد تصريحات للرئيس رجب طيب أردوغان أكد فيها أنه لا تراجع عن خفض أسعار الفائدة.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء فقد تراجع سعر صرف الليرة لمستوى قياسي منخفض جديد، عند 6ر17 ليرة لكل دولار.

ومن المقرر أن يترأس أردوغان اجتماعا لمجلس الوزراء عصر اليوم، وليس من الواضح ما إذا كانت ستصدر عنه قرارات اقتصادية.

وكانت الليرة التركية هبطت لأدنى مستوياتها سابقا عند 17ر17 مقابل الدولار الجمعة الماضية.

وقرر البنك المركزي التركي الخميس تخفيض معدل الفائدة الرئيسي إلى 14%، في رابع تخفيض منذ أيلول/سبتمبر.

وبهذا أصبح معدل الفائدة أقل بكثير من معدل التضخم، الذي ارتفع إلى 3ر21% في تشرين ثان/نوفمبر، مسجلا أسرع وتيرة في ثلاث سنوات.

ويواصل المركزي خفض الفائدة تماشيا مع توجه أردوغان الذي يتبنى نظرية غير تقليدية مفادها أن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى ارتفاع التضخم. وعادة ما يشير أردوغان إلى تحريم الربا في الإسلام للدفاع عن نظريته.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية أمس عن أردوغان القول لمنتقدي سياسته لخفض الفائدة :"لا تنتظروا مني شيئا آخر"، لافتا إلى أنه سيواصل القيام بما يقع على عاتقه كمسلم فيما يخص مسألة تخفيض نسب الفائدة.

وجدد أردوغان تأكيده على أن الفائدة المرتفعة تجعل الثري أكثر ثراء والفقير أكثر فقرا.