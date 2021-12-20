2900 شخص يتظاهرون في ولاية تورينجن الألمانية ضد تدابير كورونا

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تظاهر حوالي 2900 شخص في ولاية تورينجن الألمانية ضد إجراءات كورونا أمس الأحد.

وقال متحدث باسم الشرطة ليلة الأحد/الاثنين إنه من بين إجمالي المظاهرات البالغ عددها 17، تم الإخطار بثلاث فقط.

وبحسب البيانات، تجمهر معظم المتظاهرين في مدينتي أيزناخ (900 متظاهر) وجوتا (800 متظاهر). وأصيب خمسة من أفراد الشرطة بجروح طفيفة خلال تجاوزات في جوتا.

وعلى مستوى الولاية حررت الشرطة 11 بلاغا جنائيا و 179 محضرا بمخالفات نظامية. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت الشرطة 239 أمرا بمغادرة أماكن الاحتجاج.

وتم تنظيم مظاهرات أخرى في مدن إرفورت وفريدريشرودا ويينا وباد لانجنزالتسا ومولهاوزن وجرويسن وشلويزينجن وباد ليبنشتاين وفاندرسليبن.