 الكهرباء: إضافة 21 محطة محولات جهد 500 كيلوفولت بقدرات 32 ألف ميجاوات - بوابة الشروق
الإثنين 20 ديسمبر 2021 5:17 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد الإعلان عن تطعيم الأطفال من سن 12 عاما بلقاح فايزر.. هل ستتحرك لتلقيح أبنائك؟
النتـائـج تصويت

الكهرباء: إضافة 21 محطة محولات جهد 500 كيلوفولت بقدرات 32 ألف ميجاوات

محمد المهم
نشر في: الإثنين 20 ديسمبر 2021 - 5:10 م | آخر تحديث: الإثنين 20 ديسمبر 2021 - 5:10 م

أضافت ونفذت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، نحو ٢١ محطة محولات جهد ٥٠٠ كيلوفولت، وذلك بقدرات تصل إلى ٣٢ ألف ميجاوات، بحسب محمد شاكر وزير الكهرباء، الذي لفت إلى زيادة تلك المحطات بشكل كبير مقارنة بعام ٢٠١٤.

جاء ذلك اليوم الاثنين، خلال فعاليات الجلسة الأولى من مؤتمر الأهرام الخامس للطاقة، تحت عنوان "الرؤية المستقبلية لوزارتي الكهرباء والبترول حول الآفاق الجديدة للطاقة".

وأضاف وزير الكهرباء، أن هناك تطورا ملحوظا في خطوط نقل الكهرباء، حيث تم إضافة خطوط على جهد ٥٠٠ كيلوفولت بإجمالي أطوال يبلغ ٤١٢٥ كيلومترا، بزيادة قدرها ١.٣ مرة عن وضع الشبكة في عام ٢٠١٤.

وأشار الوزير إلى خط الربط بين مصر واليونان، وبين مصر والسودان، مضيفا أن خط الربط الكهربائي بين مصر والسودان يصل إلى ٣٠٠ ميجاوات، بالرغم من أن السودان لا تأخذ إلا ٨٠ ميجاوات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك