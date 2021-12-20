الكهرباء: إضافة 21 محطة محولات جهد 500 كيلوفولت بقدرات 32 ألف ميجاوات

أضافت ونفذت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، نحو ٢١ محطة محولات جهد ٥٠٠ كيلوفولت، وذلك بقدرات تصل إلى ٣٢ ألف ميجاوات، بحسب محمد شاكر وزير الكهرباء، الذي لفت إلى زيادة تلك المحطات بشكل كبير مقارنة بعام ٢٠١٤.

جاء ذلك اليوم الاثنين، خلال فعاليات الجلسة الأولى من مؤتمر الأهرام الخامس للطاقة، تحت عنوان "الرؤية المستقبلية لوزارتي الكهرباء والبترول حول الآفاق الجديدة للطاقة".

وأضاف وزير الكهرباء، أن هناك تطورا ملحوظا في خطوط نقل الكهرباء، حيث تم إضافة خطوط على جهد ٥٠٠ كيلوفولت بإجمالي أطوال يبلغ ٤١٢٥ كيلومترا، بزيادة قدرها ١.٣ مرة عن وضع الشبكة في عام ٢٠١٤.

وأشار الوزير إلى خط الربط بين مصر واليونان، وبين مصر والسودان، مضيفا أن خط الربط الكهربائي بين مصر والسودان يصل إلى ٣٠٠ ميجاوات، بالرغم من أن السودان لا تأخذ إلا ٨٠ ميجاوات.