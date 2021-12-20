60 دقيقة تأخيرات إضافية في مواعيد قطارات السكة الحديد بسبب الطقس السيئ

كشف مصدر بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تأثر حركة القطارات على الوجهين القبلي والبحري بحالة الطقس السيء والأمطار التي تشهدها عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية.

وقال المصدر لـ"الشروق"، إنه بالإضافة للتأخيرات اليومية المعتادة بسبب تنفيذ مشروع تحديث نظم إشارات السكة الحديد، فإن هناك تأخيرات إضافية في مواعيد وصول القطارات بلغت نحو ساعة .

وأشار المصدر، إلى أن جميع القطارات قامت من محطاتها الابتدائية في المواعيد المقررة لكن سوء حالة الطقس أثرت على مسيرها وأجبرت قائدي القطارات على التهديات وتخفيض السرعات تجنبًا للحوادث.

وتابع المصدر، بأن هناك متابعة مستمرة لمسير القطارات من قبل رئيس هيئة السكك الحديدية مصطفى أبو المكارم ومسؤولي التشغيل والصيانة لضمان سلامة وصول القطارات إلى محطاتها الانتهائية.