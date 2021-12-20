تشهد محافظتي القاهرة والجيزة هطول أمطار غزيرة حاليا على أغلب المناطق.

ويشهد طقس اليوم الإثنين 20 ديسمبر، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على كافة أنحاء الجمهورية، في ظل تزايد فرص سقوط كميات كبيرة من الأمطار، وهو ما دفع 9 محافظات للإعلان عن تعطيل الدراسة اليوم .

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية مجموعة من النصائح للمواطنين بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد، حيث تتعرض مصر لأجواء شديد البرودة مصحوبة بأمطار ورياح وأتربة وعواصف.

و أعلنت محافظات "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، مطروح، دمياط،، الدقهلية ، المنوفية تعطيل الدراسة اليوم بسبب موجة الطقس السئ التي تضرب البلاد خلال الـ 24 ساعة القادمة، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تسود البرودة طقس الإثنين على كافة أنحاء الجمهورية.