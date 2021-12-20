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سجل سهم شركة صناعة الكابلات اليابانية العملاقة إس.دبليو.سي.سي شوا هولدنجز تراجعا بنسبة 9ر5% خلال تعاملات اليوم الاثنين وهو أكبر تراجع له منذ حوالي ستة أسابيع.

بلغ سعر السهم اليوم 1678 ين وهو أقل مستوى له منذ سجل 1783 ين يوم 21 حزيران/يونيو الماضي.

في المقابل تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا للأسهم اليابانية والمدرج عليه سهم الشركة بنسبة 2% وتراجع مؤشر إم.إس.سي.آي أيه.سي آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 6ر1% اليوم.

وجرى تداول 142 ألف سهم من أسهم الشركة اليابانية التي تنتج كابلات الكهرباء وكابلات الألياف الضوئية للاتصالات، بزيادة نسبتها 25% عن متوسط حجم التداول في مثل هذا الوقت من اليوم خلال العشرين يوما الماضية وكان 113285 سهما.

وفقد سهم إس.دبليو.سي.سي شوا 2% من قيمته خلال فترة الـ 52 أسبوعا الماضية في حين ارتفع مؤشر توبكس بنسبة 5ر8% خلال الفترة نفسها.