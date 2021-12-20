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أعداد جريدة الشروق
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أمريكا: نجاة رضيعين حملهما الأعصار في ولاية كنتاكي

أ ش أ
نشر في: الإثنين 20 ديسمبر 2021 - 6:03 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 ديسمبر 2021 - 6:03 ص

نجا رضيعان بعدما حملهما الإعصار من داخل منزلهما في ولاية (كنتاكي) الأمريكية وألقى بهما في حديقة المنزل وعثر عليهما في وقت لاحق اليوم الأحد.

وقالت كلارا لوتز جدة الرضيعين، كادن 15 شهرا ودالاس 3 أشهر، إن الأعصار مزق حوض استحمام الذي كانا يحتمان به وحمله من على الأرض وبداخله الرضيعين وألقا بهما بعد ذلك داخل المنزل.
وأضافت الجدة لقناة ويفي على موقعها الإلكتروني: "أن المنزل بدأ في الاهتزاز وأن الشيء التالي الذي أدركه، أن الحوض قد رفع من يدي ولم استطع الصمود".
وتم العثور على حوض الاستحمام في فناء المنزل وهو مقلوب رأسا على عقب وتحته يوجد الرضيعان.

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