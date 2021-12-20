تراجع جديد لأسعار النفط بسبب مخاوف متحور أوميكرون ومصير خطة بايدن الاقتصادية

تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام خلال تعاملات اليوم الاثنين، بسبب المخاوف من الانتشار السريع للمتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد أوميكرون والغموض الذي يحيط بمصير خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإنعاش الاقتصاد الأمريكي.

وتراجع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 1ر3% إلى حوالي 71 دولار للبرميل في تعاملات لندن اليوم، رغم استعادة المواد الخام بعض خسائرها اليوم بعد إعلان شركة الأدوية الأمريكية موديرنا أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد يزيد الحماية بدرجة كبيرة ضد المتحور الجديد.

ورغم ذلك سيطرت حالة التشاؤم على أسواق المال بعد ارتفاع معدلات العدوى بالسلالة الجديدة في الولايات المتحدة وأوروبا، مما أدى إلى فرض قيود على حركة السفر والحركة.

كما تلقت أسواق المال صدمة جديدة بعد إعلان عضو مجلس الشيوخ الأمريكي جو مانشين بشكل مفاجئ رفضه لخطة بايدن الاقتصادية البالغة قيمتها نحو تريليوني دولار وهو ما يثير الشكوك في إمكانية تمرير الخطة عبر المجلس.

وتراجع سعر خام برنت اليوم بنسبة 1ر3% إلى 28ر71 دولار للبرميل تسليم شباط/فبراير المقبل، بعد أن كان قد تراجع في وقت سابق من اليوم بنسبة 3ر5%.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 1ر3% إلى 66ر68 دولار للبرميل تسليم يناير المقبل، في حين تراجع سعر تعاقدات تسليم فبراير المقبل الأكثر نشاطا بنسبة 2ر3% إلى 49ر68 دولار للبرميل.