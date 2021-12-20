السعودية: نلتزم بالتعاون مع «الألكسو» لدعم الصناعات الثقافية والإبداعية

أكد نائب وزير الثقافة السعودي حامد بن محمد فايز التزام بلاده بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" والدول الأعضاء؛ لدعم الصناعات الثقافية والإبداعية، وتعزيز دور الثقافة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال نائب وزير الثقافة السعودي الأستاذ حامد بن محمد فايز، خلال مشاركته في المؤتمر الثاني والعشرين للوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي الذي تنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، وتستضيفه الإمارات وفقا لوكالة الأنباء السعودية، اليوم الأحد، إن الثقافة تشكل مكوناً أساسياً في رؤية المملكة 2030.

وأكد الحرص على التعاون مع الدول الأعضاء لتعزيز جهود المحافظة على المعارف والمهارات والممارسات المتصلة بالتراث، ودعم المؤسسات والجمعيات وقطاعات التعليم والتدريب والبحث ذات الصلة، والإسهام في دعم المنظمات الدولية المعنية بذلك، خاصةً في ظل انتخاب المملكة نائباً لرئيس لجنة التراث العالميّ التّابعة لمنظّمة اليونسكو، مثمنا جهود فريق عمل (خارطة العمل الخمسية لملفات التراث غير المادي العربية المشتركة)".

وقدم فايز التهنئة لنجاح الجهود المشتركة في تسجيل ملف الخط العربي في قائمة التراث غير المادي بمنظمة اليونسكو كعنصرٍ ثقافي مشترك، معلناً ترحيب المملكة باستضافة المؤتمر القادم للوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي في دورته المقبلة.

وأشار إلى أن المملكة تقدر للدول الأعضاء الالتزام بمواصلة النقاش الثقافي ضمن إطار المنظمة، وتشيد بجهود فريق العمل المكلف بمراجعة وتحديث الخطة الشاملة للثقافة العربية بشكل يتيح للدول الأعضاء الاسترشاد بها في وضع السياسات والخطط الثقافية، معبراً عن وافر الاعتزاز برئاسة المملكة للمجلس التنفيذي للمنظمة.