الصحة العالمية: أوميكرون ينتشر أسرع من سلالات كورونا الأخرى

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الإثنين، إن هناك أدلة مهمة على أن سلالة "أوميكرون" تنتشر أسرع من سلالات كورونا الأخرى وتصيب الأشخاص الذين تم تطعيمهم وتعافيهم.



وقال جيبريسوس في إحاطة صحفية في جنيف "يوجد الآن دليل قوي على أن أوميكرون ينتشر أسرع بكثير من دلتا، ومن المرجح، أن يصاب الأشخاص الذين تم تطعيمهم أو تعافوا بالمرض مرة أخرى".



وتم تسجيل حالات للمتحور الجديد "أوميكرون"، الذي رصد بداية في جنوب أفريقيا، أواخر نوفمبر الماضي، في عدد من الدول؛ وأثار قلقا متناميا خصوصا في أوروبا.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، أن متحوّر "أوميكرون"، انتشر في 63 دولة حول العالم، وأنه سيكون أكثر انتشارا من سلالة "دلتا"؛ وتتوقع المنظمة زيادة في عدد حالات الإصابة والوفيات الناجمة عن تفشي "أوميكرون".



وقال ناطق باسم المكتب الإعلامي للمنظمة لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، "لا تزال دول عديدة تفتقر إلى القدرة على التحليل المتتابع لعينات من جميع الإصابات أو الوفيات.



ووفقا لمدير منظمة الصحة العالمية، فإن عدد الوفيات الناجمة عن "كوفيد –19" في عام 2021، يتجاوز 3.3 مليون، وهو أكثر من عدد وفيات العام الماضي بسبب فيروس نقص المناعة البشرية والملاريا والسل مجتمعين.