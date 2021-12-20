تسجيل 4 إصابات بمتحور أوميكرون في الهند

أعلنت ولاية كيرالا الهندية، اليوم الاثنين، تسجيل 4 حالات جديدة بمتحور "أوميكرون"، ما رفع العدد الإجمالي إلى 15 إصابة.

وقالت وزارة الصحة بالولاية، إنه تم اكتشاف حالتين مصابتين بمتحور "أوميكرون" لمريضتين تتراوح أعمارهما بين 41 و67 عاما، وهما أم وجدة لمريض (17 عاما)، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وتم اكتشاف حالتين أخريين من المتغير نفسه لرجل (32 عاما) جاء من نيجيريا في 17 ديسمبر وامرأة (27 عاما) كانت مدرجة في قائمة الاتصال الخاصة بركاب الرحلة.

يذكر أن الهند اكتشفت أول حالة إصابة بمتحور "أوميكرون" في 12 ديسمبر في منطقة إرناكولام عندما ثبتت إصابة شخص عاد من بريطانيا.

وأطلقت منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون" على المتحور الجديد لفيروس كورونا، الذي رصد أول مرة في جنوب أفريقيا، كما صنفته "مثيرا للقلق"، مشيرة لانتشاره في 89 دولة حتى الآن.

وقالت المنظمة، إن هذا المتحور لديه عدد كبير من الطفرات "بعضها مقلق"، وتشير الأدلة المبكرة إلى زيادة خطر الإصابة به، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي".

تم الإبلاغ عن هذا المتحور لأول مرة من جنوب إفريقيا في 24 نوفمبر الماضي، ورصدت العديد من الحالات المصابة به.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أن الأمر سيستغرق بضعة أسابيع لفهم تأثير المتغير الجديد، حيث يعمل العلماء على تحديد مدى قابليته للانتقال.