استمرار ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا حول العالم

واصلت دول العالم، اليوم الأحد، تسجيل زيادات جديدة في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي جائحة فيروس كورونا عالميا، والمستمرة منذ أواخر عام 2019، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي أوروبا، وفي المملكة المتحدة، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 82 ألفًا و 886 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات خلال الأيام السبعة الماضية إلى 547 ألفًا و 606 إصابات، بينما تم تسجيل 45 حالة وفاة جديدة.

ورصدت هيئة الصحة العامة الفرنسية 75 حالة وفاة، و48 ألفا و473 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات المسجلة في فرنسا إلى 121 ألفا و493 حالة، وإجمالي الإصابات إلى 8 ملايين و625 ألفا و 849 إصابة.

وفي إيطاليا، أبلغت وزارة الصحة عن وفاة 70 شخصا، وإصابة 24 ألفا و259 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في إيطاليا إلى 135 ألفا و641 حالة، وحصيلة الإصابات التراكمية 5 ملايين و389 ألفا و 155 إصابة.

وفي هولندا، أعلن المعهد الوطني للصحة عن تسجيل 13 ألفا و 259 حالة إصابة جديدة و48 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرا إلى أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس حتى الآن وصل إلى مليونين و980 ألفا و 3 حالات، وبلغ إجمالي الوفيات 20 ألفا و468 حالة.

وفي البرتغال، أفادت النشرة الوبائية للمديرية العامة للصحة بتسجيل 4 آلاف و266 حالة إصابة جديدة، بالإضافة إلى 25 حالة وفاة، مشيرة إلى ارتفاع إجمالي الإصابات إلى مليون و 225 ألفا و 102 حالة والوفيات إلى 18 ألفا و 778 حالة.

وفي كرواتيا سجّلت السلطات الصحية 1936 إصابة خلال اليوم الأخير، و51 حالة وفاة مرتبطة بالمرض، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 675 ألفا و 363 حالة، فيما ارتفع العدد التراكمي للوفيات إلى 11 ألفا و 981 إصابة.

وفي مولدوفا، سجلت السلطات 46 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 372 ألفًا و 200 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 9 آلاف و 493 حالة عقب تسجيل 11 حالة وفاة جديدة على مدار أمس.

وفي مقدونيا الشمالية، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 190 إصابة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 221 ألفًا و 285 حالة إصابة على مستوى البلاد. كما سجلت 14 حالة وفاة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 7815 حالة وفاة.

وفي الجبل الأسود سجّلت السلطات الصحية 177 إصابة خلال اليوم الأخير، وحالتي وفاة إضافيتين، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 160 ألفا و 995 حالة، فيما ارتفع العدد التراكمي للوفيات إلى 2375 إصابة.

وفي قبرص، سجلت السلطات الصحية 448 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 145 ألفًأ و 161 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 620 حالة عقب تسجيل وفاة واحدة على مدار أمس.

وفي أسيا، ففي سريلانكا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 551 إصابة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 579 ألفًا و 685 حالة إصابة على مستوى البلاد. كما سجلت 18 حالة وفاة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 14 ألفا و 752 حالة وفاة.

وفي ميانمار، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 152 حالة إصابة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 528 ألفا و253 إصابة، وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 7 حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا، إلى 19 ألفا و220 وفاة.

وفي سنغافورة، سجلت السلطات الصحية 255 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 275 ألفًا و 910 إصابات، بينما بلغت حصيلة الوفيات 813 حالة عقب تسجيل 3 حالات وفاة واحدة فقط على مدار أمس.

أما بالنسبة لأفريقياً، ففي جنوب أفريقيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 15 ألفًا و 465 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و 308 آلاف و 74 إصابة، بينما سجلت 3 حالات وفاة، لتبلغ حصيلة الوفيات 90 ألفًا و 348 حالة وفاة جديدة على مدار أمس.



