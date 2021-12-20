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مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

الشروق
نشر في: الإثنين 20 ديسمبر 2021 - 10:56 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 ديسمبر 2021 - 10:56 ص

تقام اليوم، الإثنين، العديد من المباريات القوية على مستوى الكرة المحلية والعالمية، إذ تعود منافسات الدوري المصري الممتاز من جديد، بعد فترة توقف طويلة بسبب بطولة كأس العرب.

وتنطلق اليوم منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري الممتاز بخمس مباريات قوية، يفتتحها فاركو باستضافة المصري البورسعيدي، فيما يلتقي غزل المحلة مع البنك الأهلي، وإنبي مع مستضيفه الجونة.

وتختتم مباريات اليوم بمواجهتين في الثامنة مساءً، إذ يلتقي يستضيف الاتحاد السكندري فريق سيراميكا كليوباترا على ملعب ستاد الإسكندرية، فيما يحل الشرقية للدخان ضيفًا على مصر المقاصة على ملعب ستاد الكلية الحربية.

وفيما يلي تستعرض «الشروق» جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

الدوري الإسباني الممتاز:

ليفانتي × فالنسيا  10:00م                 beIN Sports 3  HD

الدوري المصري الممتاز:

فاركو × المصري البورسعيدي  3:00م                           ON Time Sports 1 HD

غزل المحلة × البنك الأهلي  5:30م                           ON Time Sports 2 HD

الجونة × إنبي  5:30م                           ON Time Sports 3 HD

مصر المقاصة × الشرقية للدخان  8:00م                           ON Time Sports 2 HD

الاتحاد السكندري × سيراميكا كليوباترا  8:00م                           ON Time Sports 1 HD


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