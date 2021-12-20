تباشر النيابة الكلية بأكتوبر التحقيقات حول مقتل مقاول خنقا بكوفيه بعد تكبيله من اليدين والقدمين، على يد نقاش وزوجته وشقيقها بغرض السرقة.

وأمرت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات كما طلبت سرعة تحريات رجال المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

تلقت مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقته بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة مقاول مخنوقا وحول رقبته كوفيه ومكبل اليدين والقدمين ومسجى على الأرض، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة نقاش يعمل طرف المجني عليه بالاستعانة بزوجته وشقيقها.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، حيث عقد المتهم الرئيسي العزم على قتل المقاول وفي سبيل ذلك استعان بزوجته وشقيقها لتنفيذ خطته، حيث أوهمت الزوجة المجني عليه بقضاء سهرة حمراء داخل شقته وعقب دخولها تبعها زوجها وشقيقها وقاما بتكبيل المجني عليه وخنقه حتى الموت ثم قاموا بسرقة محتويات الشقة ولاذوا بالفرار حتى تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم.